Sin el apoyo de Juntos por el Cambio, Sergio Massa ahorró $200 millones en los diputados para destinarlo al combate contra el coronavirus

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, dispuso este martes un recorte de 200 millones de pesos a lo largo de cinco meses para destinar ese ahorro al sistema sanitario, en el marco de la lucha contra la pandemia de coronavirus. La medida se hizo a pesar del rechazo de Juntos por el Cambio, que apenas una semana atrás impulsó protestas a favor de recortar los sueldos de los dirigentes políticos justo cuando Alberto Fernández apuntó contra las ganancias de Techint y los 1450 despidos.

El ahorro, de 40 millones de pesos por mes, surgirá de los pasajes no utilizados por asesores y demás personal de la Cámara baja, así como otras erogaciones no esenciales para el funcionamiento del cuerpo. En este contexto, Massa finalmente dispuso que la reducción de las dietas sea una decisión voluntaria de cada uno de los legisladores. Como gesto de austeridad y solidaridad frente a la situación de emergencia por el Covid 19, el jefe del Frente Renovador avanzó con un recorte más modesto, que no necesita del acuerdo institucional de los bloques, y que le permitirá, al menos, tener un fondo de emergencia a disposición del sistema sanitario.

El interbloque Juntos por el Cambio, que había presionado a través de una carta pública al presidente Alberto Fernández para que promoviera una donación compulsiva del 30% de los sueldos de todos los funcionarios de alto rango de los tres poderes del Estado, resolvió conceder libertad de acción a sus diputados para recortar sus dietas de forma voluntaria y personal.

Según supo NA de fuentes parlamentarias del principal interbloque opositor, "casi todos" los diputados de Juntos por el Cambio van a renunciar a un porcentaje de su sueldo, que en promedio "superaría el 30%", para donarlo a distintas instituciones sanitarias. "Algunos ya dijeron que van a donar el 100%, como José Cano, y otros van a donar menos del 30%. Eso depende de la economía personal de cada legislador", explicaron.

En el Frente de Todos, en tanto, cobró impulso un proyecto de ley del jefe de la bancada, Máximo Kirchner, que está en etapa incipiente de borrador, para crear un fondo de emergencia a partir del cobro de un impuesto extraordinario que tributaría el 1% más pudiente de la sociedad: los que entraron al blanqueo del 2017, sectores con patrimonios declarados por millones de pesos, exportadores, cadenas de supermercados y otras empresas con rentabilidad extraordinaria.