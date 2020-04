Se derrumbó el petróleo: los mejores memes por la crisis que impacta al mundo

El precio del petróleo se derrumbó como consecuencia de la pandemia de coronavirus, al no ser un recurso de primera necesidad. Con un precio internacional por abajo del 100%, el combustible llegó a operar a un precio negativo por primera vez en su historia.

Como explicó Ezequiel Orlando en El Destape, el aislamiento social que implementaron la mayoría de los países del mundo redujo drásticamente la necesidad de combustible. Las petroleras no bajaron su producción en el mismo nivel, por lo que ahora no cuentan con suficiente lugar donde retener el stock. Twitter no dejó pasar este evento histórico para desatar una ola de memes al respecto.

¿Sería irónico que la tumba del paradigma neoliberal fuese un contexto de desajuste estructural y crisis del #petroleo? Sería. pic.twitter.com/r9SWokdW9b — Saturaee 🌙 (@Saturaee) April 20, 2020

Por fin se me va hacer mi sueño realidad, de tener mi planta petrolera.



#petroleo pic.twitter.com/JwzxkxIQ9X — El Solito (@ElsolitoXXX) April 20, 2020

Quién iba a decir que la suscripción de Netflix vale más que un barril de #petroleo pic.twitter.com/6Mlk5sOr9d — Luisito Rey (@LUISlTOREY) April 20, 2020

When en lugar de aplanar la curva de contagio, aplanamos la curva del precio del #Petroleo

La humanidad: pic.twitter.com/gQ6tUzm5CL — Ram123ses (@Ramses_Domo) April 20, 2020

Imágenes exclusivas de las petroleras latinoamericanas hoy:#petroleo pic.twitter.com/oHAjrOd32w — Miguel Acuña (@Migacu21) April 20, 2020

Estaba vigilando, lo vi todo, primero se empezó a caer y luego, se cayó. #petroleo pic.twitter.com/lzccBE1gbp — Dogtorsaurio Rex. (@Vic_reds) April 20, 2020

ATENCIÓN

HOY #20DeAbril Cambio 10 litros de Coca Cola por una refinería de #petroleo de Pemex.



Precio negociable pic.twitter.com/18p4p6uLY3 — Florentino Ariza ✉ ⚓ (@Memowsky1) April 20, 2020