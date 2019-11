Sandra Russo cruzó a María O'Donnell y la llamó "canalla"

Maria O'Donnell defendió a Hernán Lombardi al asegurar que "mejoró" la TV Pública ya que no se hizo "persecución al opositor o al crítico". Y fue la periodista Sandra Russo quien se expresó al respecto y opinó que su definición fue "una canallada".

"Eso tiene que ver con la mirada que nos han hecho creer sobre O'Donnell y ese grupo de periodistas, presuntamente del medio. Y en el medio no hay nada, en el medio nunca hubo nada, es mas canalla por parte de María O'Donnell que de los confesos macristas vertir conceptos. En realidad O'Donnell no fulminó nada a Lombardi le paso una factura porque a ella la desplazaron de un programa de la TV Pública y se quedó sin uno de sus tantos trabajos, mientras casi cuatro mil periodistas no podemos trabajar desde hace cuatro años. Es una canalla y se le está viendo la hilacha", manifestó Russo.

Y analizó: “Hay que derribar nuevos mitos que surgen como, por ejemplo, ahora Macri diciendo que todo el problema económico es por lo que él recibió y lo que va a hacer Alberto. Eso es el mito de su inocencia y hay que derribarlo. No hay que comerse el amague de ninguno de estos tipos del Gobierno, que ya sabemos que son mentirosos”.

En declaraciones a Radio Rebelde, Russo subrayó que “el tema es no creer más, gritar y no aceptar. Hay una actitud mansa de aceptar lo que dicen muchos nabos juntos, y entonces hay que repelerlo de alguna manera. No podemos volver a entrar en un periodo donde nos cuenten mentiras y nosotros aceptando la mitad de esas mentiras. No, no podemos aceptar ni una mínima parte de eso”, agregó.

Por último, insistió en cargar contra el Gobierno por su gestión y su discurso durante estos cuatro años: “El macrismo inventó historias fantásticas para imponer su verdad. Tenemos que derribar esos mitos, no para reivindicar la imagen de los periodistas, sino para defender al próximo Gobierno que asumirá el 10 de diciembre”.