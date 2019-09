San Juan: Macri les cortó el beneficio de internación domiciliaria a pensionados discapacitados

Una de las medidas de reducción presupuestaria que ha implementado el gobierno de Mauricio Macri tiene que ver con el dinero que envía a las provincias en materia de salud. Precisamente, a San Juan dejará de enviar una porción dineraria correspondiente que se suma al programa Federal Incluir Salud, para los pensionados por discapacidad. Este programa buscaba ser ampliado, por una adenda firmada a nivel federal, según lo anunciado a mitad de este periodo.

Ahora, las políticas de Carolina Stanley dejaron parte de este programa en coma inducido, por una deuda acumulada de miles y miles de pesos, que por el momento no piensan cancelar desde Casa Rosada. A esto se le suma la reducción presupuestaria que decidieron hacer sobre la cápita que se cumplía en los beneficiaros que tenía internación domiciliaria. Esto sucede pese al pedido que los referentes de Incluir Salud de las provincias cuyanas elevaron a la Cámara de Diputados en junio pasado, sobre la posibilidad de ampliar las auditorías, la cobertura y la cápita de los beneficiaron; esto en el marco de la “Adenda al Convenio Marco Vigente, Compromiso de Trabajo Periódico” firmado por la Agencia Nacional de Discapacidad de la Nación.

Como la provincia sanjuanina no contará más con ese dinero, deberá hacerse cargo de los costos que implica amparar una internación ambulatoria. El plan para no desamparar a los pacientes que cuentan con este beneficio del Estado no tiene un monto establecido, teniendo en cuenta que los costos se elevan considerablemente mes a mes por la disparada del dólar que provoca inestabilidad e incrementos en los valores importados.

En total son unos 13.000 sanjuaninos que cuentan con el programa Incluir Salud. Como parte de la cápita del programa está incluida la internación domiciliaria en una porción mínima. Lo que ocurrirá es que San Juan tendrá que hacerse cargo de completar ese faltante para poder llevar a cabo la internación en los domicilios de los pacientes. Este número también implica una variable que no tiene cupo fijo, sino que tiene que ver con la necesidad de la población.