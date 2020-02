Ricardo Darín se lamentó por el triste entierro que tuvo Beatríz Bonnet: "No saben lo que hacen"

El desolador entierro de Beatríz Bonnet fue noticia: no hubo ni un solo actor o actriz que se haya acercado al Cementerio de Chacarita para despedirla.

Solamente había dos conductores de la casa velatoria: uno al mando del coche fúnebre y el del otro auto que era para familiares y amigos, pero iba vacío.

La situación tocó el corazón de Ricardo Darín, quien compartió un mensaje a través de su Twitter repudiando lo sucedido. "PERDÓN", escribió el actor en letras mayúsculas y prosiguió: "Beatríz Bonnet, no saben lo que hacen".

PERDON, Beatriz Bonnet, no saben lo q hacen ! GRACIAS por tu contagiosa alegria y tu compañerismo . — Ricardo Darin (@BombitaDarin) February 22, 2020

Conmovido, agregó: "Gracias por tu contagiosa alegría y tu compañerismo". Sin embargo, Darín tampoco estuvo presente en el momento del entierro y un usuario se lo hizo notar. "No saben o no sabemos?", consultó públicamente y el actor admitió: "No sabemos".

Nelly Beatriz Bonnet falleció este miércoles 19 de febrero en Buenos Aires, en el geriátrico donde pasó sus últimos años, víctima del Alzheimer y la demencia senil. Y también la impotencia: había sido victima de una estafa que la llevó a perder su hogar