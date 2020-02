Ricardo Alfonsín sobre su designación como embajador en España: "Lo charlé con Gerardo Morales y me dijo 'no le podes decir que no´"

El nuevo embajador argentino ante España, Ricardo Alfonsin, reveló detalles de la inesperada aceptación. El dirigente radical admitió que el mismo Alberto Fernández lo llamó desde Alemania para pedirle que sea embajador: "Alberto me ofreció esto en noviembre, nunca me ofreció la Oficina Anticorrupción como dijeron".

Sin embargo, como ya había mencionado en un comunicado en sus redes sociales, Alfonsín contó que discutió "con distintos dirigentes del partido, con muchos de quienes no compartimos posiciones sobre el escenario político, pero sí un profundo respeto" para, finalmente,"aceptar la propuesta del Dr. Alberto Fernández".

“Lo charlé con Gerardo Morales y me dijo ´no le podés decir que no´" , aseguró Alfonsín en diálogo con Futurock. Además, destacó que lo llamaron Enrique Nosiglia, Rodolfo Suarez, Martín Lousteau y Federico Storani para decirle lo mismo.

Alfonsín considera que el gesto que tuvo Alberto "cierra la grieta" y que "si sigue esta relación entre oficialismo y oposición vamos a tener problemas muy graves".

Por otro lado, se refirió al conflicto con un sector de la UCR bonaerense que solicitó que sea expulsado del partido: “Si yo fuera el presidente de la UCR estaría agradecido por la designación de un embajador radical". El dirigente considera que no hizo nada comprometedor y agregó: "Si me quieren echar del partido que se hagan cargo. No me preocupa, es todo fuego de artificio".

Por último, Alfonsín confesó que Mauricio Macri también le propuso en su momento un cargo similar: "Macri en 2017 me ofreció una embajada en la región".