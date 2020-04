Muchos años pasaron de aquel 2006 en donde 'Mostaza' Merlo se fue de River llevándose consigo claras diferencias con Marcelo Gallardo. Por ese entonces, Reinaldo era el DT y el 'Muñeco' el capitán de su plantel, y ambos tuvieron una charla en Mar del Plata que derivó en la renuncia del entrenador. Y hace pocas horas, se reveló cómo fue la "cama" del talentoso futbolista.

Según reveló Olé, la noche del 8 de enero no fue una más: tras empatar 0 a 0 en un amistoso de verano ante San Lorenzo, Gallardo se acercó a la habitación de Merlo para decirle que se iba de River. " Me voy. No comparto tu idea, no quiero ser un estorbo. Esto es lo mejor. Te pido que me dejes hacérselo saber al resto del plantel", habrían sido sus palabras.

Acto seguido, 'Mostaza' le preguntó: "¿Esto lo pensás vos solo o también todo el plantel?". Y ahí ocurrió el desenlace: Gallardo le respondió que el 90% del plantel pensaba como él, por lo que el DT estaba contra las cuerdas. Casi todos sus futbolistas no creían en la idea futbolística que el pregonaba, y allí decidió decir adiós.