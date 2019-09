Represión en la 9 de Julio: manifestante apuntó contra Patricia Bullrich por la golpiza de la Policía

Tras la represión en la 9 de julio por parte de la policía, el referente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, habló con la prensa y culpó a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por las "pavadas" que dice en la televisión y por alentar el accionar violento de los uniformados.

"La Infantería lo único que hacia era golpear a diestra y siniestra. Tengo la cara totalmente afectada y el cuerpo lleno de golpes, como muchos compañeros. Queremos una respuesta social, no represiva. La represión nunca resolvió nada", describió Belliboni.

Y expresó: "Hay muchos heridos, hay compañeros que quieren llevar al hospital. Hay dos detenidos. Le pedí al jefe del operativo que pare la represión y no hemos logrado hablar con un responsable".

"La policía no hace nada si no tiene órdenes. Así que ahora no aparezcan los funcionarios políticos diciendo que fue un exceso de la policía. Después se hacen todos los tontos y miran para otro lado. La policía reprime porque Bullrich sale a decir pavadas por televisión y es la responsable de la seguridad", sostuvo.