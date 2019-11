Raul Lavié pidió voto calificado en Intratables

El cantante Raúl Lavié reclamó que debería haber voto calificado en la Argentina porque mucha gente no sabe quienes son los funcionarios públicos o bien son influenciados para votar.

En su paso por Intratables, el artista de 82 años aseguró: "Yo hablando con la gente, muchos me dice que no saben qué va a votar y se que hay quienes le dijeron 'votá por esto', porque me lo han dicho. No lo digo yo, lo dijo Saenz Peña, incluso Kennedy (sic), que el voto si no es inteligente es un peligro para todos".

"Si vos le preguntas a muchos, no hablo de la totalidad ni a una clase social, le preguntas quién es el ministro de Defensa y no saben, se vota por imagen y tantas veces nos hemos equivocado con eso. Los argentinos muchas veces votamos mal", agregó.

Después, al ser consultado sobre "la grieta", el cantante hizo una desafortunada comparación: "Es una cuestión de respeto, sino esto sería una tribu, que seguimos a un cacique y si uno de los indios se revela, le metés cuatro lanzasos y a la miércoles".