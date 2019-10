Rafael Correa celebró el triunfo de Alberto Fernández: "Argentina es un huracán de esperanza"

Desde Bélgica, adonde viajó para refugiarse de la persecución judicial y política en su país, el ex presidente de Ecuador Rafael Correa reivindicó el triunfo de la fórmula del Frente de Todos, Alberto Fernández-Cristina Kirchner, en las elecciones primarias del 11 de agosto: "Lo de Argentina es un huracán de esperanza", aseguró en una entrevista con El Destape Radio, en la que apuntó contra los medios de comunicación hegemónicos y cuestionó al gobierno de Mauricio Macri.

El exmandatario, férreo opositor al giro a la derecha de los Gobiernos de la región de los últimos años, criticó a Cambiemos y se mostró optimista "aunque con los pies en la tierra". "Es una elección enorme", destactó en referencia al 49,5 por ciento que obtuvieron los Fernández contra el 32,9 de Macri y Miguel Pichetto. De todas maneras, Correa advirtió que "vienen tiempos duros para Alberto y Cristina" y llamó a "tener paciencia" y "sobretodo entender que nada es duro por ellos". "Les va a tomar tiempo la destrucción que hicieron en Argentina", insistió.

"Es la muestra de que cuatro años de discurso único de la prensa, tratando de destruir a Cristina y al kirchnerismo, tratando de hacer héroe al villano y villano al héroe, de echar lodo con ventilador, que si el guardián de un ministerio robó una llanta, la culpa es del Presidente y es corrupto y todo el Gobierno era corrupto. Cuatro años de lo mismo y no pudieron contra la verdad, contra la realidad, no pudieron contra Cristina. No pudieron contra el pueblo argentino", sentenció el líder ecuatoriano. Si bien contó que últimamente no han tenido contacto con el ex jefe de Gabinete argentino, recordó que se conocen desde los tiempos de la presidencia de Néstor Kirchner.

Pese a su profunda crítica sobre el funcionamiento de los medios de comunicación y "los factores de poder" en latinoamérica, el exmandatario se mostró optimista y aseguró que "América Latina no ha tenido una época de mayor prosperidad, justicia, dignidad y unión que el 2002 al 2014". "Noventa millones de latinoamericanos salieron de la pobreza, 20 millones ya regresaron a esa pobreza en los últimos años de restauración conservadora. Algunos cuantos en Argentina, donde la ha subido 6, 7 puntos de pobreza desde que llegó el gobierno de Cambiemos, lo cual es verdaderamente una vergüenza", señaló y dejó una metáfora lapidaria: "Hay que ser artista realmente para aumentar la pobreza en un tan rico como Argentina, con tantos alimentos".