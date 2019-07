Quién fue y qué hizo el emblemático César Pelli, el arquitecto que murió a los 92 años

El arquitecto argentino, César Pelli, falleció hoy a los 92 años tras cosechar un gran prestigio por obras como las Torres Petronas y el World Financial Center.

Fue egresado de la Universidad de Tucumán, se capacitó en Illinois, Estados Unidos y llegó a ser decano de la Universidad de Yale.

Por su trayectoria, recibió el Premio Kones de Brillante en el campo de las artes visuales, junto a León Ferrari.

Las condolencias y su recuerdo rápidamente se reflejaron en redes sociales.

Hace poco un pariente mío fué a Kuala Lumpur, me mandó esta foto y me dijo: "No sabés el orgullo y emoción que siento al pensar que a estas bellezas las diseñó un argentino que tan bien nos representa en el mundo"



Gracias, César Pelli.

QEPD pic.twitter.com/ffKPesRqiE