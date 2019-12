Polémica en Mendoza por una nueva ley de Minería

Hoy será una jornada legislativa caliente en Mendoza. Todo indica que la Casa de las Leyes aprobará el proyecto de ley que modificará la 7722-norma que desde el 2007 regula la actividad minera. La primera propuesta del Gobernador radical Rodolfo Suárez, sucesor de Alfredo Cornejo, estará acompañada por el Frente de Todos tras haber obtenido inmediato consenso. El peronismo adhirió a la iniciativa luego de proponer 4 condiciones: control ambiental efectivo; cuidado del agua; trabajo mendocino y licencia social.

El texto se debatirá en una sesión especial desde las 8.30hs. en Senadores, y a partir de las 14hs en Diputados. Ocurrirá tras una semana movida con reuniones plenarias de comisiones legislativas de ambas cámaras. Pese a los pronósticos, fuera del recinto, autoconvocados y organizaciones defensoras del medio ambiente intentarán frenar las modificaciones porque "la 7722 no se toca".

Desde el radicalismo aseguran que la "ley pasa de ser prohibitiva a ser fiscalizadora". Entre los principales cambios se encuentran: la habilitación de sustancias a cielo abierto (aunque el mercurio continuará prohibido), la creación de organismos controladores y la autorización departamental para emprendimientos mineros.

La norma establece para la metalífera el uso de aquellas sustancias químicas permitidas en Argentina-hoy prohibidos por ley en Mendoza- sujetas a normas provinciales, nacionales e internacionales- excluyendo el mercurio, inhabilitado en el país según el Convenio de Minamata. También funda la Policía Ambiental para el controlamiento y seguimiento de todo proyecto que pueda generar impacto ambiental. Los proyectos deberán ser autorizados por diversos organismos técnicos y Municipios donde se localicen. Habrá Audiencias Púbicas y la Legislatura ya no tendrá la responsabilidad de aprobar la Declaración de Impacto Ambiental, a través de una Bicameral deberá informar anualmente el estado del ambiental en la provincia.

Operativo policial

Unos 638 efectivos policiales serán parte de un diagrama de prevención de seguridad, según comentaron fuentes policiales a El Destape. Una legislatura vallada será el escenario de fuertes reclamos entonados por ciudadanos y más de 230 organizaciones de distinta índole; durante la medianoche iniciaron algunas caravanas desde puntos más retirados a la Ciudad de Mendoza.

A través de las redes sociales también se ha convocado a la causa asegurando que "El pueblo unido por el agua jamás será vencido". Este viernes habrá un “twitazo” con los hashtags #LaLey7722NoSeToca y #ElAguaValeMAsQueElOro.

Resistencia legislativa y social

Las críticas han recaído en tres ejes fundamentales: las sustancias químicas, los tiempos del debate y la falta de ratificación legislativa que tendrán los emprendimientos.

"Mañana se firma el pacto del cianuro entre los partidos mayoritarios. Lo he llamado el pacto del cianuro entre peronistas y radicales porque es a lo que vamos a estar propensos una vez que se apruebe esta ley entre gallos y medianoche", dijo a El Destape Marcelo Romano, senador por Protectora Fuerza Política.

Para Marcelo Giraud, geógrafo y representante de la Asamblea Mendocina por el Agua Pura, la medida "produce un rechazo profundo de las asambleas, de los movimientos, organizaciones medioambientales y de gran parte de la comunidad científico académica”. Sentenció que "no hubo debate serio y profundo" y agregó: "La mitad de los legisladores acaban de entrar hace 10 días, varios diputados van a terminar votando a favor por pura obediencia partidaria". Por último agregó que "la modificación solo mantiene la prohibición para el mercurio, pero permite todo tipo de sustancias que sean utilizadas en todo el resto del país".

Beneficios y respuestas

El senador del Pro y presidente de la Comisión de Hidrocarburo, Pablo Priore, expresó a El Destape que "una sustancia no puede ser buena para una industria y mala para otra. Es tóxica o no tóxica". En relación al rol legislativo señaló que "no somos especialistas competentes para saber si una industria es contaminante o no"

En tanto que, Alejandro Abraham, senador del PJ e impulsor de la actividad minera en Mendoza manifestó: "Además del 3% de las regalías que van para la provincia, habrá una sobretasa minera que mejorará el obsoleto sistema de riego. Un gran porcentaje del agua en la provincia se pierde por malas técnicas de riego".

Se trata del 1,5% del total facturado por la minera, y del cual se destinará el 50% a un fondo para mejorar sistema hídrico de Mendoza y el 50% restante a infraestructura vial y servicios de los municipios, donde se ubiquen los proyectos que tributen esta regalía.

"Buscamos más trabajo y más inversiones para sustentar una economía regional bastante golpeada", cerró Abraham.

En contraposición, Giraud opinó que "esto puede marcar un divorcio fuerte entre el grueso de la sociedad y el grupo de dirigentes políticos que ni siquiera están escuchando a parte de sus militantes”.

Mientras, desde diversos sectores defensores de los cambios aseguran que la mayoría de los mendocinos están a favor del desarrollo ya que el 85% del padrón electoral respaldó al ahora Gobernador y a la ex candidata a la gobernación Anabel Fernández Sagasti- quien se había expresado a favor de la minería en el marco de la ley.