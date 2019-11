Patricia Bullrich se plantó y desafió a la Justicia: "No habrá apriete que me pueda frenar"

Enojada tras ser imputada por haber actuado fuera del marco legal durante las represiones a mapuches que se dieron en 2017 y que terminaron con las muertes de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, Patricia Bullrich se plantó ante la Justicia, habló de "aprietes" y aseguró que nadie la moverá del rol que ocupa en el Gabinete nacional como ministra de Seguridad.

"Acá estoy y acá me voy a quedar. Como ministra, como ciudadana de bien, defendiendo siempre la Verdad. Mintieron cuando dijeron que había habido desaparición forzada con Maldonado. Crearon un plan para sembrar odio y miedo en la gente. No habrá apriete que me pueda frenar", publicó y adjuntó cuatro capturas de pantalla de la imputación cursada por el fiscal federal Franco Picardi contra ella y Pablo Noceti, su jefe de Gabinete.

Los reclamos de los mapuches, que terminaron con operativos represivos, culminaron con las muertes de Maldonado y Rafael Nahuel. El fiscal pidió investigar si Bullrich y Noceti, junto con otros funcionarios, actuaron fuera de sus atribuciones con el objetivo de perseguir y coaccionar a la comunidad mapuche y así resguardar los negocios de los propietarios de las tierras. En ese sentido, el dictamen solicita saber si hubo una protección del lucro inmobiliario en la administración de la negociación entre ambos.

Noceti es secretario de Cooperación con los Poderes Judiciales, Ministerios Públicos y Legislaturas. Fue quien dirigió el operativo de Gendarmería el 1 de agosto de 2017 sobre la Ruta Nacional 40, para desalojar la protesta de la comunidad mapuche de Pu Lof en el departamento chubutense de Cushamen.

La denuncia fue presentada por Gisela Cardozo, Norma Ríos y María Elena Naddeo, como presidentas de la Asamblea Premanente por los Derechos Humanos, para "denunciar la hipótesis de existencia de un plan criminal contra las comunidades mapuches, con la presunción que el mismo fue elaborado desde las más altas autoridades del Ministerio de Seguridad de la Nación", según consigna el escrito judicial.

Los denunciantes apuntan que se investigue si el plan fue "pergeñado, elaborado, organizado y desarrollado, en calidad de autores mediatos, por parte de Bullrich, Nocetti, Gonzalo Cané - exsecretario de Cooperación con los Poderes Judiciales, Legislativos y Ministerio Público Fiscal - y Gerardo Milman - secretario de seguridad -" así como cualquier otro funcionario o integrante de las fuerzas que haya participado.