Patricia Bullrich desmintió que el Servicio Cívico Voluntario sea una nueva "colimba"

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, afirmó que la creación del Servicio Cívico Voluntario en Valores no es un nuevo servicio militar o "colimba".

Lo hizo desde la Casa Rosada a la salida de la reunión de Gabinete, donde además aclaró que el personal de Gendarmería que dará el curso "va a estar desarmado".

Consultada sobre si se les enseñará a usar armas de fuego y si no es el primer paso para un régimen similar al de la "colimba", contestó: "En primer lugar, el entrenamiento es físico y el personal de Gendarmería estará desarmado. En relación a volver a la 'colimba', no lo estamos pensando, no lo pensamos obligatorio".

LEA MÁS Los puntos más polémicos del "servicio cívico", la nueva colimba del Gobierno

En conferencia de prensa junto al ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro, dijo que en el Gobierno nacional están "contentos y orgullosos" de llevar adelante el Servicio Cívico de Valores que se dio a conocer hoy. Además, aseguró que "las mamás van a impulsar a los chicos para que vayan".

La funcionaria nacional explicó que se trata de una alternativa para chicos de 16 a 20 años que hoy no están haciendo nada y que puede ayudar en casos de jóvenes que abandonaron sus estudios o tienen otro tipo de problemas.

Bullrich explicó que se le encargó esta tarea a Gendarmería porque lo ven como un sentido de ejemplaridad de una institución a la que llegan "muchachos jóvenes que entran a una institución, que vienen del interior del país y hacen un gran esfuerzo para superarse y ser profesionales".