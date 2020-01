Pasajes de avión gratis: la estafa en Whatsapp que menciona a Aerolíneas Argentinas

"Aerolíneas Argentinas está regalando boletos gratis a todos para celebrar su 70 aniversario", reza el mensaje que comenzó a circular nuevamente por Whatsapp en las últimas horas. Se trata de una estafa del estilo phishing en el que el objetivo es robar los datos personales del usuario que "caiga" en la falsa propuesta.

Hay que recordar que Aerolíneas Argentinas cumplió 70 años de vida en mayo de 2019. En ese sentido, fue Horacio Azzolin, títular de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia, quien alertó a través de su cuenta de Twitter.

"De más está decir que nadie regala nada, menos pasajes. Por favor, ignoren este mensaje que circula por Whatsapp. No lo reenvíen, no abran el link y no entreguen sus datos", escribió Azzolin como advertencia.

¿CÓMO FUNCIONA LA ESTAFA?

El link a la página web falsa de Aerolíneas Argentina tiene como objetivo robar los datos de las personas que lo compartieron. Además el sitio que menciona no tiene el protocolo de seguridad HTTPS que impide o le hace más díficil al usuario salir de la web.

En este caso, los cibercriminales emplean Whatsapp para hacerse pasar por Aerolíneas Argentinas. Su objetivos es casi siempre es que el usuario les de dinero, directa o indirectamente, bien haciendo un pago por algo que nunca veremos o contratando suscripciones telefónicas de pago sin saberlo. Los objetivos prioritarios de estas estafas es conseguir datos personales de los usuarios.

También son muy comunes este tipo de estafas, hace no mucho circuló un mensaje parecido con un falso anuncio del Ministerio de Trabajo.