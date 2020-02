En un mundo tan machista y misógino como es el fútbol, muchas veces los cantos homofóbicos son catalogados como un "simple folclore" que en realidad no hace más que atrasar décadas y más décadas. De hecho, en el canal deportivo TyC Sports se siguen observando episodios de este tinte y tuvo que aparecer una panelista mujer para pedir que sus periodistas se deconstruyan. Inmediatamente, sugirieron sacarla del aire.

"Me parece qué, como comunicadores, deberían cortarla un poquito", enfatizó Agustina Giuliani. Esto no fue tomado de forma positiva por el panel del 'Programa Sin Nombre' (ciclo que se emite en la medianoche, de lunes a viernes).

Alejo y su versión de "La Chola" en #GritemosDeFútbol 🥴😂 pic.twitter.com/RoYTttSeFi — TyC Sports (@TyCSports) February 15, 2020

"No la traigan más, no suma", fue la respuesta de uno de los integrantes de la mesa. De este modo, en ese bloque se vivió un momento tenso dado que la lucha del feminismo es segundo tras segundo y cosas como las acontecidas en TyC Sports no hacen más que reafirmar esta batalla cultural.