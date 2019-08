Durán Barba negó ser responsable de la derrota y explicó que Macri no entendió sus consejos

Desde su exilio, el ex consultor del Gobierno Jaime Durán Barba, reveló que él no fue el creador de la campaña de confrontación directa que esbozó el Gobierno y que en realidad Mauricio Macri no entendió lo que le intentó explicar.

En diálogo al diario Perfil, el asesor ecuatoriano enfatizó en que lo malinterpretaron: "Mi insistencia sobre la vigencia del kirchnerismo fue interpretada por algunos como un deseo de polarizar con Cristina para que Mauricio Macri ganara las elecciones. Eso nunca fue así".

"Era obvio que la mejor candidata que aparecía en la oposición era la más temible. Simplemente fue el reconocimiento de una realidad que las urnas confirmaron plenamente, ampliada por Alberto Fernández, un buen candidato al que no supimos interpretar", agregó.

Por último, Durán Barba deslizó una pequeña chicana al Gobierno: "Es irreal negar la existencia del adversario, y peor aun tratar de eliminar a dos fuerzas políticas que representan ideas e intereses reales, y a cuatro quintos del electorado".

