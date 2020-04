Papelón: diputado de Cambiemos mintió y hasta Luis Novaresio lo cruzó

El diputado de Cambiemos Facundo Suárez Lastra protagonizó un papelón cuando se quejó al decir que la Cámara de Diputados estaba cerrada por la pandemia del coronavirus y el conductor de América Luis Novaresio lo desmintió en vivo.

"Los diputados están reclamando que se abra el Congreso que está cerrado y queremos venir a un Congreso que esté abierto. Si yo hoy quiero ir con mi auto a mi oficina no puedo hacerlo, porque no hay personal que esté en el Anexo del Congreso recibiendo a los diputados", afimó el ex intendente porteño.

Novaresio lo cruzó al decir que los diputados opositores que están en el interior del país deben venir a sesionar a Buenos Aires y agregó que los legisladores pueden ir a sus oficinas porque el anexo está abierto.

El conductor de televisión le preguntó a Lastra si había ido al Congreso para ver si estaba cerrado y el diputado reconoció que no lo hizo. "No, como voy a ir si estoy cumpliendo con mis funciones" y lanzó una frase para el papelón: "leí en los diarios que estaba cerrado".

Lastra respondió atacando al programa: "Este es un programa de locos, los escuché diciendo como una hora y media diciendo que no tienen información o dando la sensación de que estamos a merced de un protocolo que no funciona. Yo les aseguro que la Ciudad está funcionando".

"Hacen una exaltación a Massa como si fuera un prócer", acusó el diputado y Novaresio lo cruzó otra vez: "Usted no habló con el Ministerio de Salud y sabe lo que está haciendo, usted no fue al Congreso y sabe que está cerrado".

El legislador fue cruzado por Romina Manguel quien lo acusó de provocar. "Vos decís que el jefe de Gabinete ponga la cara, cuando Santiago Cafiero tienen que dar su informe en la Cámara de Senadores y el 1 de abril presentó una nota diciendo que estaba listo para hacer la presentación, pero nadie le contestó", afirmó.