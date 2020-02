Pablo Tonelli elogió el acuerdo con el FMI y la deuda que tomó Mauricio Macri

Pablo Tonelli opinó sobre la exposición del ministro de economía, Martín Guzmán, en la Cámara de Diputados y el legislador elogió el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y la deuda que tomó el ex presidente de la Nación, Mauricio Macri.

El diputado nacional e integrante del Consejo de la Magistratura dijo que el convenio con el Fondo Monetario "sirvió". Y afirmó que "el endeudamiento es similar al que tienen la mayoría de los países en América Latina".

Sobre la exposición del ministro Guzmán en Diputados, Tonelli aseguró: “Me quedó con gusto a poco. No explicó cuál es el plan del económico del Gobierno. Lo único que dijo en términos concretos fue que no prevén un superávit fiscal hasta el 2023. Me llama la atención que piensen seguir con déficit durante tantos años”.

"Es un endeudamiento que es similar del que tienen la mayoría de los países de América Latina, tanto por su monto como por su relación con el PBI"

Asimismo, defendió las políticas del Gobierno anterior: "En los últimos cuatro años no ha habido un endeudamiento mayor que en las últimas décadas. Es un endeudamiento que es similar del que tienen la mayoría de los países de América Latina, tanto por su monto como por su relación con el PBI".

Ambos datos son falsos. Argentina supera a todos los países latinoamericanos, salvo a Venezuela. Está hasta arriba de Brasil. Y supera por casi 50 puntos del Producto Bruto Interno a la mayoría de los países de la región, según un informe de CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) de 2019.

Tonelli, por otra parte, elogió la labor del gobierno de Cambiemos con su acuerdo y pedido de préstamo al FMI. Dijo que "sirvió para afrontar vencimientos" y destacó que "fue para sanear la situación del país".