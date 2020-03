Pablo Echarri cruzó a Zulemita Menem y afirmó que la presidencia de su padre fue una mezcla de cáncer y coronavirus

La picante respuesta de Pablo Echarri a Mauricio Macri tuvo una acotación inesperada: la hija del expresidente Carlos Saúl Menem, Zulema Menem, cruzó al actor por las redes sociales, pero la respuesta que recibió la dejó mal parada.

Todo comenzó con la definición de Echarri tras las declaraciones del expresidente, quien afirmó que "el populismo es más peligroso que el coronavirus". El artista contestó: "Si el populismo es coronavirus,el neoliberalismo es cancer".

Zulemita Menem, enfurecida, salió a dar su opinión y disparó contra ambos. "Me parece a mi o hay algo que está mal? Es normal q hablen de cáncer o coronavirus? sabrán que son enfermedades, hasta a veces terminales? Que están tocando el dolor de los que lo padecen y de los que perdimos familiares o amigos por esa enfermedad? Y si mejor no hablan??", sostuvo la hija de ex presidente Carlos Menem.

En las últimas horas fue Echarri quien no le dejó pasar el comentario y afirmó:

"1- Mi papá murió de Cancer.

2- El coronavirus tiene una tasa de mortalidad apenas mayor del 3% ,mientras el cáncer, según datos de la OMS,se lleva más 15 millones de vidas al año.

3-Los 10 años de tu papá en el poder fueron una extraña mixtura de las dos", disparó.