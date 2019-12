Pablo Dugan dejó expuesto a Nicolás Wiñazki por sus errores en una nota en Clarín sobre la muerte de Nisman

El conductor de C5N Pablo Duggan destrozó al operador periodístico del Grupo Clarín, Nicolas Wiñazki por los errores que presentó una nota que lleva su firma sobre la decisión de la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, de revisar el peritaje que realizó Gendarmería en el caso del fiscal Nisman.

“Hola @wwnicolas, estaría bueno que leyeras antes de escribir. ¿Cómo vas a decir que la pericia de Gendarmería no fue objetada por las partes? Los peritos de Lagomarsino la objetaron duramente”, arremetió el periodista en su cuenta de Twitter junto al enlace de la nota de Clarín.

Apuntó, además, que el conductor cometió “el error más grosero en la tapa de Clarín que hayamos visto” y aclaró que “la corte intervino en el caso embajada, no AMIA. Pero bue...”.

Y arremetió: “Otros errores de tu nota @wwnicolas. La pericia de gendarmeria se ordenó el 13 de diciembre de 2016 y se entregó en septiembre de 2017. Vos decís que duró año y medio. No te dan los números. No llegó a un año. Y fueron 23 peritos, no medio centenar”.

“No pegaste una”, sentenció.

En su nota, Wiñazki cuestionó duramente a la funcionaria nacional por anunciar que revisarán la pericia que realizó Gendarmería en el caso Nisman por las incongruencias que presenta el caso.