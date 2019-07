La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, es protagonista otra vez de un papelón, esta vez al hablar del lamentable hecho sufrido por un intendente entrerriano e importante dirigente del PRO, endilgándole la situación a un inexistente militante kirchnerista que resultó ser un conocido de la víctima.

La funcionaria lanzó en medios nacionales -y rápidamente se replicó en varios más- que el incendio sufrido el último lunes a la mañana por el intendente de Basavilbaso -departamento Uruguay-, Gustavo Hein, en su vivienda, había sido provocado por un "militante ultra K", destacando el rápido accionar de la policía entrerriana, que lo había detenido.

"Por suerte las personas ya están detenidas. Son ultra K, pero el Gobierno de Entre Ríos y el ministro de Gobierno se movieron rápido", destacó la ministra en el programa Desde el Llano de Joaquín Morales Solá en TN, hablando sin rigor -era uno solo el arrestado- y sin dar absolutamente ninguna certeza más. A continuación vinculó lo sucedido con "situaciones violentas" que tendrían como blanco al gobierno nacional por parte de la oposición.

En rigor, el lunes por la mañana una de las noticias más importantes fue un voraz fuego que destruyó una parte de la casa de Hein, actual precandidato a diputado en segundo término en la lista "oficial" de Juntos por el Cambio, encabezada por Gabriela Lena en esa categoría, con Alfredo De Ángeli como primer senador y única nómina que habilitaron para pegar con Mauricio Macri. El incendio destruyó completamente el garage y el auto del dirigente del PRO, actual presidente del espacio en la provincia.

El lunes por la tarde, la policía entrerriana allanó un domicilio en la ciudad de Basalvilbaso, por orden del Juzgado de Garantías de la localidad y a pedido del fiscal de la Unidad de Investigación y Litigación de Concepción del Uruguay, Juan Pablo Giles. Como consecuencia del operativo, fue arrestado un hombre mayor de edad, al cual se le encontraron elementos que lo vincularon directamente con el hecho ocurrido ese día.

El martes por la mañana la ministra de Gobierno de la provincia, Rosario Romero, fue la primera en contradecir lo expuesto por Bullrich. En contacto con los medios, señaló que "con sorpresa anoche vi que en algunos medios nacionales que se decía que había un sector del justicialismo, al que decían 'ultra kirchnerismo', que habría intervenido en este episodio". En ese contexto, la funcionaria pidió "prudencia, sobre todo porque estamos en una campaña electoral nacional y no queremos que se utilice un episodio delictivo como una herramienta política. Lamentablemente me disgustó escuchar esto porque no había nada que nos hiciera pensar en esa situación".

Por la tarde, al Procuración General de la Provincia, dependiente del Superior Tribunal de Justicia -STJ- también fue en ese sentido a través de un comunicado oficial: "No hay elementos probatorios sobre motivación política directa en contra de la investidura del intendente como tal o del partido politico que preside y por el que llegó al cargo".

Este miércoles por la mañana, 48 horas después del triste episodio vivido en su casa, fue el propio Hein quien terminó por desnudar el papelón de Bullrich. "Hace tres años y medio que sistemáticamente, por parte de esta persona y su hermano, vengo sintiendo presiones, demandas y cuestiones que hablan en nombre del peronismo, pero no puedo enjuiciar al peronismo porque éstas son personas aisladas que hablan en nombre propio" afirmó el presidente municipal, consultado por los medios en Oro Verde -localidad cercana a Paraná- donde participó de una actividad del presidente Mauricio Macri en una recorrida por un frigorífico. Consultado específicamente por los dichos de Bullrich, Hein enfatizó: "Ella no puede hablar en nombre de todo el partido político".

Fuentes cercanas a la investigación confirmaron a El Destape que el detenido por el hecho se llama Edgardo Medina. Es un vecino de la localidad de Basavilbaso, que motivado por problemas personales -como el propio Hein expresó- habría atentado contra la casa del intendente. En efecto, en las últimas horas, se conoció una foto en la que se los ve abrazados, en un local de Cambiemos. "Esto no es nada político" aclararon a este medio.

*Juan Pablo Scattini es corresponsal de El Destape en Entre Ríos.