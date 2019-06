Nito Artaza reveló: "Un político me quiso levantar"

El actor y productor Nito Artaza realizó un mea culpa en su relación con las mujeres, y sorprendió al revelar que varios hombres intentaron seducirlo alguna vez, incluido en su carrera política.

"Alguna que otra mujer se me tiró un lance alguna vez, y señores también, como nueve o diez. Y no porque yo sea lindo ni nada de eso, pero anda a saber", contó y agregó al respecto: "De chico me pasó con varios y de grande me sigue pasando. Una vez un político me quiso levantar, me expresó su admiración y me invitó a ir a otro lado. Tal vez quería que fuéramos a debatir alguna ley a su casa y la verdad es que le dije que por el momento no, pero nunca hay que decir que no en la vida, ¡uno nunca sabe!".

Y explicó: "No van a desaparecer las preferencias, pero creo que en el siglo 21 la gente va a tener relaciones con seres humanos, sin importar el sexo. En mi caso, yo prefiero a una mujer".

"Creo que es momento de que los hombres pidamos perdón a las mujeres por tantos años de ninguneo. Yo como director alguna vez levanté el tono para decir algo y hoy día ya no lo haría. Hoy me dirige una mujer y ya sabemos que tiene su carácter, estoy pagando todas las que hice, hasta llego temprano al teatro!", dice divertido en referencia a Milone.