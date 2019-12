Netflix reunió a parte del elenco de Rebelde Way en un divertido video

Con motivo de celebración por el arribo de Rebelde Way a Netflix, la cuenta de twitter @CheNetflix publicó un entretenido video con algunos protagonistas, que analizan cambios desde su época hasta la actualidad, usando como referencia la serie Élite, que también puede verse en la plataforma. La tira éxito de Cris Morena ya despertó demandas de los seguidores del gigante de streaming, pidiendo que se suban Floricienta y Casi Ángeles.

Con la vuelta de Rebelde Way llegaron reclamos al DM y quiero saber cuál preferís de las siguientes:



- Casi Ángeles

- Floricienta

- Casados con hijos

- Otra (fundamente)



No te ilusiones, solo me dio curiosidad. 👀