Nancy Pazos contra Dujovne: “La rata huye después de no haber repatriado jamás su plata”

La periodista Nancy Pazos destrozó al ex ministro Nicólas Dujovne por renunciar a su cargo en el peor momento de la crisis generada por las políticas económicas de Mauricio Macri.

A través de su cuenta de Twitter, la conductora disparó: “Darse el lujo de renunciar en medio de una crisis que ayudó a profundizar y filtrarlo por los medios es de traidor. La rata huye después de no haber repatriado jamás su Plata. Ojalá no vuelva ni como columnista de la TV lugar que nunca debería haber abandonado #dujovnerata".

Darse el lujo de renunciar en medio de una crisis que ayudó a profundizar y filtrarlo por los medios es de traidor La rata huye después de no haber repatriado jamás su Plata

Ojalá no vuelva ni como columnista de la TV lugar que nunca debería haber abandonado #dujovnerata — N💚ncy P💚zos (@NANCYPAZOS) August 17, 2019

Ante este mensaje, los trolls de Marcos Peña la atacaron en redes sociales recordándole

su matrimonio con el ministro de Seguridad de Ciudad, Diego Santilli, para cuestionarla.

Crees que le hice tres hijos a Santilli para que me pase alimentos 😂😂😂

Debería haberle echo juicio laboral a todo el PRO. Pero tengo códigos. Mi ex me sigue agradeciendo lo que lo hice crecer. No existía antes de casarse conmigo. Y yo ya era Nancy Pazos. 💋💋 https://t.co/EYbJbd5E8m — N💚ncy P💚zos (@NANCYPAZOS) August 18, 2019

Frente a este ataque, Pazos replicó: “¿Crees que le hice tres hijos a Santilli para que me pase alimentos? Debería haberle echo juicio laboral a todo el PRO. Pero tengo códigos. Mi ex me sigue agradeciendo lo que lo hice crecer. No existía antes de casarse conmigo. Y yo ya era Nancy Pazos”.