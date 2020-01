Ignacio Scocco explotó contra Diario Olé y lo calificó de "impresentable" por un título que salió publicado en la tapa de este miércoles. El delantero de River manifestó su malestar mediante Twitter, compartiendo la imagen de la portada y enfocando su enojo en las palabras elegidas para anunciar una entrevista que le hicieron de forma exclusiva.

Visiblemente molesto con el diario deportivo del Grupo Clarín, "Nacho" no ocultó su bronca por ser calificado como "sex symbol" sin previo aviso y escribió: "Mirá que hay títulos para poner... Impresentable lo tuyo, Diario Olé".

Rápidamente, su publicación se hizo viral y generó diferentes adeptos por parte de muchísimos hinchas de River que se pronunciaron en contra de Olé y aprovecharon para dejarle su saludo al querido atacante que tiene el plantel de Marcelo Gallardo.

En la nota del diario Olé, el propio Scocco manifiesta no sentirse un sex symbol y afirmó que utiliza las redes sociales para ayudar. "No soy de estar leyendo mensajes ni de estar viendo qué se escribe o qué no. No está bueno ni cuando se dicen cosas buenas ni cuando se dicen cosas malas. Aprendí a no mirar esas cosas, y me parece que para un jugador es importantes estar alejado de eso", sostuvo.