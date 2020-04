Murió un actor de Star Wars por el coronavirus

El actor británico Andrew Jack, quien participó de la saga de Star Wars, murió a los 76 años en Londres como consecuencia de complicaciones derivadas del coronavirus.

Jack había interpretado al mayor Emmat, uno de los referentes de la Resistencia en los episodios VII (The Force Awakens) y VIII (The Last Jedi) creados por Disney para perpetuar la saga original de George Lucas. La noticia de su fallecimiento fue anunciada por su representante Jill McCullough.

El empresario también reveló que la esposa de Jack no pudo acompañarlo en sus momentos finales debido a que se encuentra cumpliendo la cuarentena en Australia. Además, señaló que es muy probable que no haya funeral debido a las limitaciones que impone el peligro de contagio con el virus.

“Falleció esta mañana por el COVID-19 en el Hospital de San Pedro, Chertsey. Andrew vivía en una de las casas flotantes más antiguas del Támesis, y a pesar de ser muy independiente estaba locamente enamorado de su esposa”, apuntó McCullough.

Más allá de su participación en Star Wars, Jack se ganó el cariño y respeto de la comunidad fílmica de Holywood por sus trabajos como entrenador de voz y dialecto de las estrellas. Al momento de que el mundo se detuviera por el avance de la pandemia, trabajaba en el rodaje de The Batman, la nueva película del héroe de DC Comics que protagonizará Robert Pattinson.

También participó de megaproducciones como Thor: Ragnarok, Vengadores: Endgame, Sherlock Holmes, Hombres de Negro y Blancanieves y la leyenda del cazador, tanto en tareas de doblaje como asistiendo a otros actores en la práctica de sus acentos para los distintos personajes.

De hecho, Jack es reconocido también por haber ideado y creado las pronunciaciones de cada raza de la Tierra Media en la trilogía de El Señor de los anillos. “Había sido entrenador en dialectos durante muchos años y fue una de esas personas que promovió la orientación y el apoyo a los entrenadores más jóvenes, siendo un pionero en la industria”, añadió. “Los actores lo adoraban”, destacó su representante.