Moyano volvió a cruzar a Macri: "Estaba mirando Los Simpsons, que era más importante"

El secretario general de Camioneros, Hugo Moyano y fue irónico con los polémicos dichos del presidente Macri: "Ayer estaba viendo Los Simpsons, y cuando vinieron a decirme que Macri habló de mí, les dije 'esperá que terminen que es más importante'".

En diálogo con Futurock, Moyano aseguró que "Macri quiere amedrentarnos para modificar los derechos laborales, que haga lo que quiera, pero no lo va a conseguir, yo no voy a firmar una Reforma Laboral", y agregó: "Si Pichetto quiere avanzar en la reforma laboral que lo haga, nosotros nos vamos a defender y se producirá un choque". "Macri dice que Pablo y yo somos los responsables de la desocupación que él generó, no tiene sentido", remarcó Moyano.

Por otro lado, criticó a Miguel Ángel Pichetto: "Ser vice de Macri es tener el mejor camarote del Titanic".

Este jueves, el presidente atacó a Hugo y Pablo Moyano en pleno acto por el Día de la Bandera, ante un auditorio de niños de 10 años. Luego de que se conociera que el desempleo llegó al 10,1%, el mandatario sostuvo que forman

parte de "la patota del transporte", que provoca que "la Argentina tenga el costo más alto de la región". "Y esto no es porque somos un país grande, porque lo somos, sino que es producto de privilegios acumulados en forma ilegal, arbitraria, por el señor Hugo Moyano y por Pablo Moyano, que llegan a tener el costo de camión más alto de la región", se quejó el jefe de Estado, acompañado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y la intendenta de Rosario, la socialista Mónica Fein".