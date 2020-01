Moria Casán cruzó a Susana Giménez por la pobreza y la acusó de estar borracha

Las repudiables declaraciones de la macrista Susana Giménez sobre la pobreza en la Argentina fueron uno de los principales temas de la semana y generaron las respuestas de todo el ambiente del espectáculo y la televisión. La propia Moria Casán no se quedó afuera y, en su programa, salió a cruzarla con ironía al asegurar que "estaba excedida de tragos".

Tras presentar el informe con las palabras de la conductora de Telefé, Moria disparó: “Una filósofa actual: ‘A la gente del norte hay que enseñarle a criar gallinas’. Está muy bien. ¡Su, te queremos igual! Pero este fue el granero del mundo, ahora es el lavadero”.

"Es fin de año, todos están con un traguito, ella viene en helicóptero, está llena de millones, está en otro Sistema Solar", continuó al tiempo que destacó que, a su excompañera de elenco en los 80, ahora "le vino una cosa de la familia Ingalls".

La conductora de Incorrectas continuó llena de ironía al referirse a las propiedades que posee Giménez: "Tiene un (terreno) que está por vender en 15 millones de dólares, otro está 20 millones de dólares. Ella cría plantas, cría gallinas, cría aves y le trata de pasar lo mejor de ella a la gente. Lo que pasa es que la gente no tiene cien palos verdes como ella. That is de problem (ese es el problema)".

Por último, habló sobre los comienzos de Giménez en los medios y las repercusiones que tienen sus dichos. "A Susana la descubrieron un día en Mau Mau bailando y de ahí empezó el shock, que es un producto de la prensa. Está condenada a una tapa y sabe que cada cosa que dice ella va a salir. Esto, dentro de su personalidad, es un acting para que rebote. Le interesa seguir rebotando y que se diga, aunque sea para que la critiquen. No le importa nada. Si no tiene ningún problema”, concluyó.