Mohsen Rabbani se niega a declarar por la causa del atentado a la AMIA: "No he hecho nada"

Mohsen Rabbani, principal acusado por el atentado a la AMIA, afirmó que no declarará por cuenta propia en la causa por el ataque a la mutual israelí que causó 85 muertes en 1994. "Si no he hecho nada, qué voy a declarar", afirmó el iraní señalado por Alberto Nisman.

En conversación con Gustavo Sylvestre en Radio 10, Rabbani apuntó contra el fiscal Alberto Nisman al decir que estuvo influenciado por Estados Unidos para hacer la investigación contra Irán. "Para eso le pagaban", acusó.

Acerca de la muerte del fiscal Alberto Nisman sostuvo que al fiscal lo asesinaron para que "no se sepa la verdad". Además sostuvo que Irán no estuvo detrás de la voladura de la AMIA.

"Las acusaciones se mantienen porque es un negocio para ellos. Yo me pregunto por qué cuando Nisman queria aclarar a los diputados que podían hacer preguntas muy precisas... ¿quién mató a Nisman? ¿Por qué no dejan que los argentinos sepan la verdad? ¿Por qué encarcelan a D´Elía porque viajó a Irán?", preguntó Rabbani,

Rabbani era el agregado cultural del país persa en la década del '90 y, según Antonio Stiuso y Alberto Nisman, parte de quienes habrían planificado y ejecutado el atentado terrorista el 18 de julio de 1994, en el cual murieron 85 personas. La acusación se basó en informe de inteligencia de parte del ex hombre fuerte de la SIDE. En 2007, Nisman consiguió que Interpol publicara las Alertas Rojas, que implica un aviso de captura. Era una de las personas que debían declarar en la causa en calidad de acusado, en caso de que se hubiera puesto en funcionamiento el memorándum de entendimiento que firmaron Argentina e Irán en 2013. Según Nisman, el memorándum era una coartada para lograr el presunto encubrimiento del atentado.