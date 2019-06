Mirtha Legrand, sobre la fórmula Macri-Pichetto: "Me parece muy raro"

Una de las opiniones más esperadas tras el anuncio de la fórmula presidencial Mauricio Macri - Miguel Ángel Pichetto era la de la conductora más oficialista de la televisión argentina: Mirtha Legrand. La animadora televisiva no terminó del todo convencida con la elección del Presidente.

"Me acabo de enterar", reveló el martes por la noche, en conferencia de prensa, y disparó: "Me parece muy raro, muy extraño. No se quien influyo al presidente. Recién acabo de escuchar en la radio que fue una elección de él, personal".

También aclaró que, en su lugar, "hubiese puesto una mujer. A las mujeres nos gusta votar mujeres también".