Mirtha Legrand pone en duda su continuidad: "No estoy decidida, hace mucho que no descanso"

En medio de semanas decisivas para Mirtha Legrand, la conductora puso en duda su continuidad en la pantalla a partir del año que viene y enfatizó en su necesidad de descansar.

Durante un nuevo programa, una consulta de Susana Roccasalvo en la mesa abrió más interrogantes: "¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Vamos a seguir contando con vos en el 2020, no?”.

La inocente pregunta dio un resultado inesperado, cuando la diva de los almuerzos no pudo responderla: “No sé, no estoy decidida. Hace mucho que no descanso. Empalmé Mar del Plata con Buenos Aires”.

Sin embargo, Legrand descartó que fuera por una cuestión de salud: “Salió en un revista, pero es mentira. Estoy fantástico, me siento re bien”, expresó para desestimar esa hipótesis.

La semana pasada, "La Chiqui" había expresado su molestia con la duración de sus programas: "Tienen que arreglar el horario. No hay en la televisión argentina un programa de tres horas conducido por una sola persona sin panelistas. A mí me encanta hacer televisión, pero tres horas se hace demasiado extenso".