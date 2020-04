Militante macrista dijo que su mamá murió por coronavirus y lo deschavaron

Un usuario identificado fervientemente con Juntos por el Cambio quiso contar la triste historia del fallecimiento de su madre a causa de coronavirus y responsabilizó al Estado por una supuesta falta de respiradores.

El problema es que rápidamente quedó al descubierto su mentira ya que la foto de su supuesta mamá corresponde a la libanesa Zain Quintar de Madcur, quien falleció en 2005 y no por Covid-19.

"Falleció mi mamá luego que le diagnosticaron coronavirus. La atención médica fue muy buena, sin embargo no habían respiradores adecuados para ella. ESTO ES CULPA DEL ESTADO. Te extraño viejita, no olvidaré ese último abrazo", escribió el usuario @CristiaGomez71 en Twitter.

"Con lágrimas en los ojos quiero contar que el Covid-19 se llevó a mi viejita querida. te voy a extrañar mucho mi dulce cocinera. Espero que estés descansando en paz. Te amo por siempre. Por favor, que no suceda más esto" y acompañó el posteo con la foto que aparece a continuación.

Resulta que la mujer no es su madre, sino la libanesa Zain Quintar de Madcur, quien falleció en 2005. La mujer llegó a la Argentina en 1925 junto a su tío paterno y es la madre de Monir Madcur, que es conocido en San Juan, y a nivel internacional, por su trabajo en la construcción. Creó su empresa en este rubro y llegó a ser presidente de la Cámara Argentina de la Construcción.

Rápidamente, los usuarios de la red social hicieron notar la fake news y @CristiaGomez71 tuvo que ensayar una aclaración, aunque muy rara. Aseguró que Zain era muy amiga de su madre y que por error subió una foto de ella.

Aclaro: pido disculpas por los malentendidos. La foto subida anteriormente es de una muy examiga de mí madre . Sus hijos al enterarme me pasaron fotos de distintos recuerdos y por error subí esa.

Por si fuera extraña la confusión de su madre con otra persona, subió la foto - supuestamente - correcta de sus padres y la mujer no se parece en nada a la de la imagen difundida.

Estos son mis padres . Ambos descansan en paz.

No sé confundas , no malpiensen de mí.

Soy un hombre de 57 años y no entiendo muy bien la utilización de esto.



Por un error te condenan

ESTA ES LA SOCIEDAD EN LA QUE VIVIMOS pic.twitter.com/apPErs1C5V