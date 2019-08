Mientras el Central pierde reservas, el Gobierno enfrenta una semana muy difícil y tendrá una prueba de fuego

En medio de la crisis por la sangría de reservas del Banco Central (BCRA), el Gobierno deberá enfrentar el vencimiento de títulos de deuda de corto plazo en pesos y dólares por un monto que supera los U$S 2.800 millones. El Ministerio de Hacienda espera una fuerte renovación de las Letras del Tesoro (LETES) para evitar mayores desembolsos de divisas.

Concretamente, el Gobierno afrontará esta semana el vencimiento de U$S 1600 millones en Letes, junto con $ 67.000 millones en Lecaps (Letras de Capitalización) y Lecer (Letras que ajustan por inflación), que al tipo de cambio actual equivalen a U$S 1200 millones.

LEA MÁS Dólar hoy: subió más de un peso y cerró a $ 58,66

Respecto a las LETES, habrá una especial atención al porcentaje de renovación (roll over). El 55% de estos títulos (U$S 909 millones) están en manos privadas y la mayor parte de la continuidad en el instrumento se dio por parte del sector público, cuyos vencimientos equivalen a U$S 693 millones.

Otra suerte corren los inversores privados, muchos de los cuales en las últimas licitaciones desistieron de renovar sus letras y optaron por hacerse de dólares. De replicarse esta tendencia, el Tesoro deberá pagar esos vencimientos y las reservas del BCRA sufrirán un impacto muy negativo.

En la licitación que concluye mañana, Hacienda anunció que colocará Letes a 35 días (vencen el 4 de octubre) y a 140 días (vencen el 17 de enero de 2020), junto con Lecaps a 35 días (vencen el 4 de octubre). La operación estará abierta hasta las 15, y por la tarde se anunciarán los resultados.