Mayra Mendoza, candidata a intendenta: "El macrismo quiere convertir a Quilmes en una ciudad dormitorio"

La precandidata a intendenta de la localidad bonaerense de Quilmes por el Frente de Todos, Mayra Mendoza, afirmó que el macrismo a ese distrito "quiere convertirlo en una ciudad dormitorio". Así de cruda describió a la actualidad en Quilmes, que vive una crisis profunda en medio de las malas decisiones del jefe comunal Martiniano Molina y la debacle económica del país.

Molina es uno de los dirigentes de Cambiemos preferidos del Presidente Mauricio Macri. Y Mendoza criticó fuertemente su gestión. Sobre ese distrito, Mayra describió cuestiones clave de la gestión. En diálogo exclusivo con Roberto Navarro y Pedro Rosemblat en El Destape, contó: "No hay pediatras en Quilmes y faltan vacunas. Martiniano Molina no pone el ojo en los lugares donde más se lo necesita. Es insensible, indiferente, no tiene empatía con lo que la gente está pasando. En Quilmes falta comida".

Además, contó la grave situación educativa de la localidad: "Los alumnos ni siquiera se pueden concentrar por el hambre y el frío y además debido a la falta de gas en las escuelas. Pero sobre todo porque tampoco comen bien en las casas". Y confirmó que "en Quilmes las escuelas no tienen gas".

LEA MÁS Kicillof y Magario en El Destape: "Hay prioridades que no son ni de izquierda ni de derecha"

Por otra parte, relativizó los supuestos gastos de gestión de Martiniano Molina: "Ni el asfalto se come, ni la brea es vacuna. No hay para cargar la SUBE, pero hay metrobus", manifestó Mayra Mendoza.

En Quilmes, Molina competirá por la reelección y antes de saber a quién enfrentará por el peronismo, el Frente de Todos tendrá una interna con tres listas. Por un lado, la diputada nacional, Mayra Mendoza presentó su precandidatura a intendenta junto con una lista de concejales que reúne a la mayor cantidad de sectores del peronismo y del Frente. En tanto, el ex intendente Francisco 'Barba' Gutiérrez, no logró un consenso con el concejal Matías Festucca y con el sector del ex concejal Roberto Gaudio, y cada espacio presentará su propia nómina. Por un lado la del "Barba" y por otro la de Fertucca. Cabe recordar que el ex pre candidato Ángel García, bajó su candidatura para apoyar a la dirigente de La Cámpora.

Sobre las internas políticas, Mendoza afirmó: "Nuestra construcción tiene que ver con una inserción real en el territorio. Es la única forma de salir adelante. Hay que tener conciencia de cuáles son nuestros derechos y defenderlos”.