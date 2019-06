Axel Kicillof y Verónica Magario en El Destape: "Hay prioridades que no son ni de izquierda ni de derecha"

La fórmula de la unidad en la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof y Verónica Magario, visitaron El Destape y hablar por primera vez desde la confirmación de las duplas tras el cierre de listas y destacaron que "hay prioridades que no son ni de izquierda ni de derecha".

Durante el reportaje, que llevaron adelante Roberto Navarro y Pedro Rosemblat, los candidatos hicieron énfasis en que "los cargos no son importantes, sino tener un proyecto distinto para los ciudadanos que sufren el ajuste" y agregaron que "querer desdibujar en un cierre de lista si entró o no alguno o si es o no verdaderamente peronista, no es lo que importa".

Al ser consultados por si el nuevo gobierno del Frente de Todos encararán un gobierno más "de centro", el candidato a Gobernador aclaró que "hay prioridades que no son ni de izquierda ni de derecha". "Hay cosas muy básicas que solucionar, entre ellos la inflación, la educación, la salud, la vivienda".

"Axel tiene mucha experiencia y conocimiento por dónde viene y nos vamos a complementar muy fuertemente. Si ellos tuvieron que recurrir a otras expresiones es porque claramente su propuesta ya no alcanzaba para nada", destacó Magario.