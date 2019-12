Mauricio Pochettino, el técnico que quiere Diego Maradona para Boca

El mejor jugador de todos los tiempos, Diego Armando Maradona, apuntó contra la nueva dirigencia de Boca Juniors y pidió un por el entrenador Mauricio Pochettino.

"No voy a ir a Boca por más que me lo pida porque te repito que no estoy de acuerdo con los que van a manejar el club. El presidente ya estuvo y fue un desastre, encima se rodeó con un conductor (por Pergolini) que por ir a la cancha cree que puede manejar el club. Y Román, con el vestuario no se maneja un club. Es mucho más difícil que parar la pelota, dar un pase o patear un tiro libre", disparó Maradona en una entrevista con el diario Olé.

El ex jugador 'Xeneize' fue duro con la dirigencia que derrotó al macrismo en Boca, pero igual se animó a pedir un DT para el club. "Boca tiene que llevar un técnico que juegue y que sienta lo que es Boca. No es fácil sentarse en esa silla, eh. El mejor de todos es Maradona, ja ja", bromeó.

Aunque luego se puso serio: "Pero bueno, ahora no voy a ir, por ahí en algún momento se da. Pero a mí me gustaría Mauricio Pochettino. Hay que llamarlo y convencerlo de que venga a dirigir al equipo más grande del mundo".