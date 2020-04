Mark Hamill se despide de Star Wars y de Luke Skywalker, el rol que lo elevó a la gloria, con una emotiva carta

En diciembre de 2019 concluyó la saga madre del cine de ciencia ficción, Star Wars, con nueve episodios corales sobre el universo que Geprge Lucas creó hace algo más de 40 años. Pese a la recepción mixta de la crítica, los fanáticos se sintieron a gusto con la resolución. Y ahora, Mark Hamill -o el inolvidable Luke Skywalker- subió una emotiva carta de despedida en sus redes sociales oficiales, compartiendo sus sentimientos y cosechando mensajes de luz virtuales.

"Qué viaje más extraordinario ha sido. Allá por 1976, cuando Carrie, Harrison y yo estábamos haciendo las pruebas para nuestros papeles de lo que por aquel entonces se llamaba ‘Las aventuras de Luke Starkiller, contadas en el Diario de Whills, Saga I: las Star Wars’, era imposible que hubiéramos conocido las increíblemente ricas e imaginativas aventuras que esta pequeña y oscura película espacial iba a lanzar, inspirando ocho capítulos más para contar la historia de Skywalker", arrancó Hamill, haciendo referencia al inicio del camino de sables laser más famoso del cine.

Luego, agregó: "Para algunos de ustedes, ese camino empezó con nosotros hace más de 40 años, dando la bienvenida a ‘Star Wars’ desde las butacas de solo una docena de cines en los primeros días de estreno. Otros, se unieron desde la angustiosa saga del descenso del joven Anakin al lado oscuro en la trilogía de precuelas o desde la introducción de una generación enteramente nueva de héroes en la trilogía de secuelas".

Para las últimas líneas de la carta, el actor recordó a su compañera de trabajo fallecida, la mítica Carrie Fisher -inmortalizada como la Princesa Leia Organa- con un mensaje sobre el significado de Star Wars. "Como Carrie dijo una vez, ‘Star Wars’ trata de la familia, y eso es lo que nos hemos convertido todos nosotros, una gigantesca comunidad que comparte la experiencia común de estas historias y los valores fundamentales que nos han inculcado. Da igual que seas un recién llegado a la galaxia de ‘Star Wars’ o un F.U.P. (fan ultra pasional), estoy profundamente agradecido por todo el continuo entusiasmo y dedicación a la galaxia muy, muy lejana de George Lucas, que seguirá creciendo con nuevos narradores que construirán una galaxia incluso más grande llena de héroes, villanos, acción, romance y, por supuesto, la Fuerza. Que la Fuerza esté con vosotros... siempre. Mark Hamill”.

A few thoughts as one era ends and another begins...#StarWars pic.twitter.com/ZucNHEPtaS