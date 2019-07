Mariano Iúdica: "Cuando escucho el debate de 2015, Scioli me parece un oráculo y Macri un terrible mentiroso"

Mariano Iúdica le soltó la mano a Mauricio Macri y reconoció que, al escuchar nuevamente el debate de 2015, se sorprende con las "mentiras" del presidente, por lo que "toma con pinzas" lo que se diga en campaña.

"Yo jamas escuché a nadie con más sentido común que Macri en el debate de 2015, y hoy escuchó a Scioli y me parece un oráculo y Macri un terrible mentiroso", se sinceró el conductor, en Polémica en el Bar, mientras todos sus colegas asentían su afirmación, incluso Gastón Recondo, el más macrista del programa.

Además, Iúdica ponderó la fugura del precandidato presidencial por el Frente de Todos y afirmó que "no es un boludo, es de armas tomar. No es un títere de nada".

Todo comenzó por la entrevista que dio el exjefe de Gabinete y que sembró el debate en la mesa del ciclo de América: "Lo que hizo ayer Alberto fue situarse en el medio, entre Cristina y Macri. Y dijo, soy diferente de Cristina, claramente. Vos (por Recondo) no lo entendiste porque no lo querés entender. Hace rato no escucho a alguien con tanto sentido común en la política argentina", concluyó Duggan.