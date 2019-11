Mariana Nannis y una grave denuncia por abuso contra Claudio Caniggia

Mariana Nannis hizo oficial lo que confesó en el programa de Susana Giménez, semanas atrás. En las últimas horas, la mediática ex pareja de Claudio Paul Caniggia denunció al exfutbolista por "lesiones agravadas" y un "aborto sin consentimiento". La causa, ahora, está en manos del Juzgado en lo Criminal y Correccional N° 18.

En diálogo con TN Show, el abogado Alejandro Cipolla, defensor de Nannis, relató los sucesos que la mujer de 55 años habría padecido a lo largo de sus años junto al 'Pájaro': "Los hechos denunciados por Mariana son aberrantes. Durante los años que estuvo en pareja con Claudio Caniggia sufrió hechos de alta violencia, los cuales afectaron su psiquis. No se los puede sacar de la cabeza. Son terribles".

"Me empujó contra el auto, yo estaba embarazada de dos meses y medio. Hoy tendría un hijo de 12 años", manifestó Nannis, la noche en que frente a una cámara expuso los argumentos que ahora fueron asentados en la Justicia. "Ya lloré 30 años porque me cagaba a palos, porque volvía a las 4 de la mañana y yo no quería tener sexo. No pienso llorar más, ahora me toca hacer todas las denuncias para recuperar mi dignidad", agregó Mariana, hace aproximadamente dos meses.

"Cuando decía, llorando: ‘Me quiero ir, me voy a Marbella’, este señor me pegaba y me decía: ‘Si te querés ir a Marbella, no te preocupes que te voy a mandar a matar. Yo soy amigo de Angelici, yo soy amigo de Macri, yo soy amigo de todos’. Entonces a mí me cagaban a palos y no podía hacer la denuncia, ni en Argentina, ni en ningún lado", sentenció Nannis. Lo cierto es que la denuncia ya fue realizada y la mujer se marchó del país tras efectuar la misma.