Marcelo Gallardo visitó su escuela primaria y quebró en llanto al recordar a su madre

Marcelo Gallardo es el actual entrenador de River y gran artífice de todos los logros que el equipo consiguió en los últimos años. Pero, en primer lugar, es un ser humano que se crió en el partido bonaerense de Merlo y creció dando sus primeros pasos académicos en la escuela Nº 12 Almirante Brown. Es por eso que, este lunes, el 'Muñeco' asistió a dicho establecimiento para inaugurar una biblioteca futbolera que lleva su nombre. Y, al momento de agradecerle a quienes lo acompañaron a lo largo de sus 43 años, quebró en llanto.

"Gracias a la directora del colegio, gracias a los docentes, gracias a los alumnos por recibirme de esta manera y dedicarme este pedacito de corazón, gracias a la prensa que vino a cubrir y gracias a mi papá...", fueron las palabras de Gallardo, quien no pudo continuar con su discurso porque recordó a Ana María, su difunta madre que le dio pelea a una grave enfermedad hasta noviembre de 2014.

"Perdón, sabía que iba a ser difícil el momento, no sabía cómo lo iba a poder manejar. Mi papá, acá presente, mis hermanas y mi madre ya no está, pero está en mi corazón. Venir a este lugar es como recordar un montón de cosas, muchísimas emociones, ustedes no saben lo que es", agregó el entrenador del conjunto 'Millonario', en lo que fue un combustible espiritual para afrontar las definiciones que se le vienen al frente del elenco rojo y blanco.