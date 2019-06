Maradona rompió el silencio y reveló cómo está su estado de salud

Diego Maradona salió a despejar rumores sobre su salud y él mismo salió aclarar la situación. Habló sobre su salud con un video en redes.

En medio de serios rumores que hablaban de un grave estado de salud, Diego publicó un video en sus redes sociales, criticó a periodistas y medios que se refirieron a su salud.

"Mienten, mienten. No saben lo que quiere decir la palabra Alzheimer. Es muy jodida. La gente que tiene Alzheimer se muere, y yo no me estoy muriendo. Estos hijos de.... ya saben qué, la tiran (a la palabra) para crear confusión", denunció el 10 en su video.