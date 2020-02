Macri agradeció los saludos de su cumpleaños y en las redes lo destrozaron

El ex presidente Mauricio Macri agradeció los saludos que recibió en las redes sociales por su cumpleaños, pero otros usuarios no lo perdonaron y le recordaron el caos que dejó en la Argentina tras su paso por el poder.

61! Gracias a todos por tantos saludos y afecto. Abrazo! pic.twitter.com/Zvgu0LE9zN — Mauricio Macri (@mauriciomacri) February 8, 2020

Alejado de la actividad política luego de finalizar su mandato el pasado 10 de diciembre, Macri pasará su cumpleaños en Buenos Aires mientras prepara su asunción como presidente ejecutivo de la Fundación FIFA, tras pasar sus vacaciones junto a su familia en la ciudad patagónica de Villa La Angostura.

#CristinaEnCuba fue magistral!!#Sinceramente la rompió!!

No vas a salir victorioso de todas las que nos hiciste y nos robaste.



Pensás que te perdonamos la fuga de la plata del FMI? No!#CristinaEnCuba te mandó al Frente con #Sinceramente — Lico🎭 (@LicoMaldo) February 8, 2020

En octubre te puteamos 13 millones en una urna. Una pena que no te hayas enterado todavía... — ✌🏼Matias Denis Lorenzo☀️ (@MatiasDenisLor1) February 8, 2020

Devolve la que te fugaste, chinwenwencha — boca (@marimbalegal) February 8, 2020

Devolve la que te fugaste — Nicolas Diaz (@nicothegrinder) February 8, 2020

Entre los saludos por su cumpleaños, se destacaron los mensajes de la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal; el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Lareta; el ex presidente provisional del Senado, Federico Pinedo; y el senador Alfredo De Angeli, entre otros.



Pinedo escribió en su cuenta de Twitter: “Cambio de roles. #FelizCumpleGato!” y publicó una foto junto al ex mandatario.