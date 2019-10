Luis Novaresio: “Kicillof no hizo una valoración moral sino una descripción”

El conductor del programa Debo Decir, Luis Novaresio, cuestionó la polémica que se generó en torno al candidato a gobernador del Frente de Todos, Axel Kicillof, por describir cómo en los barrios más humildes muchos de los que se quedan sin trabajo terminan por vender drogas.

Las declaraciones del ex ministro de Economía tuvieron lugar en el programa del periodista, quien preguntó si la herramienta de legalizar el consumo de marihuana para uso personal es válida para combatir el narcotráfico, a lo cual el diputado nacional le respondió: "Me parece que el problema no es perseguir al pequeño consumidor".

“Tengo noticias, por ir a los barrios, me lo contaba un cura de Morón, que ahora hay gente que se dedica a vender droga porque se quedó sin laburo, y perseguir a ese, obviamente es un delito y hoy está prohibido y no es legal, pero me parece que no pasa por ahí el fenómeno”, se explayó Kicillof.

⚠️ Axel Kicillof: "Hay gente que se dedica a vender droga porque se quedo sin laburo " pic.twitter.com/VPUOOEFf9E — A24.com (@A24COM) October 7, 2019

Inmediatamente, los trolls macristas y hasta la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, lo tildaron de “defender el narcotráfico”.

Ahora en su programa en radio La Red, Novaresio reflexionó: "Ahora la veo contestando a Bullrich, toda una semana, diciendo que Kicillof justifica el narcotráfico como modo de vida y yo no voy a defender a Kicillof, pero entiendo que lo que dijo fue descriptivo, no valorativo".

"El que niegue en nuestro país el nivel de miseria y exclusión al que se ha llevado a un sector grande de la población, y se ha visto involucrado, no por convicción moral, sino por estado de desesperación social en la venta de droga, no vive en la Argentina", aseveró.

Y sentenció: "Hacemos análisis académicos con una falta de respeto de la realidad".