Luis Majul lanzó una absurda teoría con Cristina y un compañero suyo se rió

El periodista Luis Majul volvió a esbozar una insólita teoría sobre el vínculo entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner, para atribuirle un rol maléfico a la vicepresidenta.

Durante la editorial de su nuevo programa, el periodista deslizó un supuesto plan secreto de la ex mandataria para dinamitar el Gobierno en una supuesto escenario de profundización de la crisis económica por el coronavirus.

“¿Sabés por qué Cristina no habla? ¿Sabés por qué su silencio es cada vez más estruendoso? Porque está celosa de Alberto Fernández. Mirá cómo se ríe Claudio Jaqueline. Porque está sorprendida con sus altísimos índices de adhesión y porque no soporta el éxito ajeno, no soporta el éxito ajeno", afirmó.

"Entonces, subrepticiamente en secreto, porque así funcionan las orgas, junto a sus incondicionales, Cristina trabaja en un plan para transformarse en alternativa cuando en el caso de que la recesión económica le explote en la cara al Presidente”, concluyó.