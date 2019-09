Luciana Salazar reveló que le ofrecieron ser diputada en 2007

Luciana Salazar no solo tuvo interés en la política en las últimas semanas en las que sus redes sociales fueron el blanco de la polémica por la información que brindó, sino que hace 12 años también tuvo un ofrecimiento formal para dedicarse de lleno a una campaña electoral.

"En 2007, no se si se acuerdan, yo trabajaba para Playboy y habíamos hecho un spot que era 'Luli Love 2007' y en ese momento hubo mucha difusión y me ofrecieron ser diputada. Obviamente no acepté", admitió la modelo, en diálogo con Jorge Rial en Intrusos.

Además, Salazar reveló que en estos días también recibió propuestas para lanzarse a la política: "Si bien coincido con cosas del partido político que me hizo el ofrecimiento, yo no estoy usando mis redes para promocionar nada, operar como dicen algunos, ni para sacar un beneficio. Solo para dar información".

"Me ofrecían si quería lanzar el spot publicitario de lo que iba a ser la campaña. Y si lo hiciera es ponerme del lado de un partido. Pero no estoy buscando un cargo, me gustaría estar preparada para eso. Se necesita conocimiento, y no es mi situación ahora", concluyó.