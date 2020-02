Líder de UATRE defendió la suba de las retenciones que analiza aplicar el Gobierno

El secretario General de la UATRE, Ramón Ayala, respaldó al gobierno nacional por la suba de retenciones, manifestó que el porcentaje no es tan agresivo y aclaró que no afecta a las economías regionales, ni tampoco a los trabajadores agrarios. “Apoyamos a este gobierno, el aumento de retenciones propuesto no nos parece algo grave”, manifestó.

En declaraciones a El Destape Radio, Ayala enfatizó: “Esos 3 puntos que están en discusión tampoco son la muerte. No es lo mismo que la 125”.

El sindicalista manifestó que ni siquiera el gobierno quiere subir retenciones, pero es la única salida ante la crisis: “Nadie quiere las retenciones. Ni el mismo gobierno las quiere. Estamos en una situación que son necesarias y nadie puede esquivar el bulto a la situación que está viviendo el país. Creo que este gobierno está tratando de llevar el barco con toda la tempestad que tiene en su contra”.

En ese sentido, el dirigente sindical destacó la importancia de la segmentación a las retenciones: “Las economías regionales son las generadoras de trabajo”. Además aclaró que las retenciones son a la soja que emplea poca mano de obra.





Sobre el trabajo en negro de su sector, aseguró: “Tenemos un informe de CAME que dice que hay 65% de trabajadores en negro. Necesitamos una política seria y agresiva en el control de blanqueamiento de trabajadores”.