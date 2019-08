Leandro Santoro expuso a Olmedo: "Tus amigos empresarios pagan para que te voten"

El diputado Alfredo Olmedo mantuvo un fuerte cruce con el legislador porteño Leandro Santoro, quien denunció que el empleado salteño pide a empresarios amigos que paguen a sus empleados para que lo voten.

"El tongo esto de la pala y a trabajar es una pelotudes que se viene a decir a los programas de televisión", comenzó el cruce Santoro, en el programa de Rolando Graña.

Por su parte, el empresario quiso burlarse del dirigente radical: "tenes las manos sin callos", a lo que Santoro respondió: "Vos tenes las manos sucias por la gente que contratas en condiciones de esclavitud".

"Todas las denuncias que tenes. Acabas de decir que los empresarios amigos tuyos le pagan a la gente para que te voten a vos. Me lo acabas de decir en el corte", reveló el joven legislador porteño.

Olmedo quiso explicar lo que había dicho en el corte, pero terminó por enredarse más: "Hay un movimiento en Salta porque tengo forma distinta de hacer campaña. Yo no la hago con la plata del pueblo, sino con la mía. Y hay un movimiento en Salta que no solo los empresarios, sino también la gente de boca en boca dice que me van a ayudar para que me voten porque es el único camino distinto".