Las prioridades de Axel Kicillof en educación: escuelas refaccionadas, comienzo de clases y paritaria docente

El desfinanciamiento en materia educativa durante la gestión de Cambemos se expresó en el deterioro de las condiciones de estudio de los estudiantes y de la infraestructura escolar. El ejemplo más notorio de esa desidia fue la explosión en una escuela de la localidad bonaerense de Moreno, durante la gestión de María Eugenia Vidal, que dejó a una vicedirectora y a un auxiliar muertes: Sandra y Rubén.

Atento a esto, el gobernador Axel Kicillof puso el foco en la educación durante las primeras semanas de su gestión. En medio de la crisis financiera en la que Vidal dejó la Provincia, Kicillof tiene tres objetivos en el corto plazo: que los edificios estén en óptimas condiciones, que las clases empiecen en tiempo y forma y que el salario de los docentes no pierdan contra la inflación.

Para el primero de los puntos, lanzó el programa “Escuelas a la obra”. Uno de los ejes del programa prevé realizar, en una primera etapa, obras en 818 escuelas con riesgo de inicio del ciclo lectivo 2020. Tendrá una inversión inicial de más de 800 millones de pesos provenientes de fondos provinciales y del Fondo educativo, y beneficiará a más de 275 mil estudiantes bonaerenses y 21 mil docentes y auxiliares. Tras esto, el próximo objetivo será llegar al universo total: 5.2 millones de estudiantes y más de 300 mil trabajadores.

Los trabajos, que se llevarán adelante conjuntamente entre el gobierno provincial y los municipios, apuntan a la reconstrucción de techos, sanitarios, instalaciones eléctricas, de gas, y agua potable, como también trabajos de pintura y reparaciones estructurales.

El programa “Escuelas a la obra” está implementando una planificación integral y participativa para priorizar las obras de las comunidades educativas que poseen falta de vacantes disponibles, superpoblación escolar y establecimientos que necesitan readecuar sus instalaciones para llevar adelante sus proyectos educativos.

Este programa se articula con el Plan Argentina Unida por la Educación y el Trabajo, que fue lanzado por Alberto Fernández en un acto en el partido bonaerense de Moreno, y que incorpora 12 mil trabajadores de la economía social para trabajos de pintura y mantenimiento de las escuelas en la provincia. La apuesta otorga a quienes desarrollan las tareas un plus de $8500 contra certificado de obra, según explica el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, a La Nación. El plan alcanza a quienes perciben el salario social complementario y están dentro del programa Hacemos Futuro.

"El Programa 'Escuelas a la obra' viene a ocuparse de un problema muy complejo porque en la provincia tenemos más de 15000 escuelas públicas de gestión estatal y a todas las necesitamos funcionando en edificios seguros, habitables y funcionales", explicó la directora general de Cultura y Educación, Agustina Vila, en una entevista con Página 12. "Nos propusimos encarar este tema desde un programa integral, participativo y que represente el esfuerzo conjunto y articulado con las autoridades municipales y los actores de la comunidad educativa, como Consejos escolares, inspectores, directivos y gremios", comentó.

Paritaria docente

En la semana, el gobierno bonaerense confirmó que, en base a lo acordado en la paritaria docente de 2019, los maestros percibirán un aumento del 11,7% en el sueldo de enero, a cobrar en febrero, y otro en marzo, que comunicarán a los gremios cuando llegue el momento.

Según aseguraron desde la administración comandada por Axel Kicillof, se respetará lo acordado en la paritaria docente del año pasado, en la que se acordó que los maestros tendrían revisiones salariales trimestrales a causa de la brutal inflación, impredecible, generada por el gobierno de Mauricio Macri. En tanto, restará abonar un aumento correspondiente a diciembre, mes en que se cobra el aguinaldo. Éste se terminará de pagar en marzo.

Con el fin de que las clases comiencen en marzo, el gobierno bonaerense convocó a los gremios docentes este lunes en el Ministerio de Trabajo para comenzar la discusión por la paritaria 2020. "No voy a hablar de tragedias ni golpes bajos, pero relevamos 750 escuelas que no estaban en condiciones de empezar las clases. Empezó el plan para que puedan iniciar las clases en marzo, cosa que no venía pasando porque había muchas escuelas cerradas por esta cuestión", señaló Kicillof en Radio con Vos y prometió que, este año, los docentes no van a perder poder adquisitivo con respecto a la inflación.