Las 10 críticas más fuertes del Indio Solari contra el Gobierno de Macri

El Indio Solari habló en la semana previa a las elecciones primarias y disparó muy fuerte contra el gobierno de Mauricio Macri. El ex líder de Los Redondos dijo estar pasándola "como el culo" por "como están las cosas" en el país.

Uno de los artistas más icónicos de la historia de la música popular argentina habló en exclusiva con El Destape Radio, en el regreso a la radio del ciclo Big Bang que conduce el periodista y escritor Marcelo Figueras. "Estoy odioso, se están muriendo pibes", dijo El Indio y sentenció: "Mejor vayamos por otro lado".

En un reportaje de casi una hora y cuarto, el cantante de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado intentó eludir el tema política en la primera parte pero en la segunda media hora se despachó con fuertes críticas contra la gestión de Mauricio Macri.

LAS CRÍTICAS DEL INDIO AL GOBIERNO DE MACRI, UNA POR UNA

"Esta gente es insaciable, busca poder. Porque vos podés tener algunos pocos millones de dólares, tu vida ya está. Podés viajar, recorrer el mundo, todo. Cuando querés muchos miles de millones de dólares, lo que querés es poder. Es que alguien te atienda el teléfono. Los poderosos te pueden arruinar la vida, como le está pasando en este momento a mucha gente, entre los cuales también me cuento".

"Recuperar este país va a ser muy difícil porque, inclusive, ni va a venir esa guita del FMI que esta gente se licuó de manera gaseosa, guita que supuestamente venía a ayudar a la sociedad, y que de pronto los tipos decidieron usarla para otra cosa. Están haciendo lo que quieren y eso a mi me pone inquieto".

"¿Cómo puede ser que esta señora (en referencia a Cristina Kirchner) tenga 200 juicios y este tipo, que condonó a su propia familia, millones de dólares? Es raro...".

"Se están muriendo los pendejos, no hay tu tía... de alguna manera esta gente se tiene que ir".

"La vez pasada veía en TV una señora que bajaba la persiana de una galería de avenida Santa Fe, pleno centro. Y le preguntaban y ella decía que quería volver a votarlo. Yo no tengo manera de explicarlo eso".

"¿Sabés cuál es la prueba de que un gobierno es bueno? Cuando la gente puede comer, tener su casa, lo demás es piripipi. Lo que sí sé es que cuando un gobierno vos ves que hay un derrame del producto bruto y que llega a la gente, que puede comer, que puede viajar, que puede hacer turismo, que puede vivir feliz. Eso me parece que es un gobierno bueno".

"Alguien que me diga que no sabe a quién votar... ¡¡¡Cómo no sabés a quién votar!!! Estén re cagando el país. El gran problema es que mucha gente cree que los medios son neutros, que Canal Trece y el 'canal pinga' están diciendo la verdad".

"Acá lo que está pasando es que se mueren los pibes, eso es lo que me conmueve a mi, lo que me hace llevar a enojarme de esta manera".

"La culpa no la tiene el chancho. Tenés una ciudadanía que no ha sido instruida para no darse cuenta que ese ciclo existe y cada tanto vienen gobiernos populistas, vamos a llamarlo así al peronismo y al justicialismo, y se empiezan a construir las casitas para los obreros y cuando ven que está todo armado otra vez desembarcan los muchachos y se llevan todo y hay que empezar a remar otra vez".

"Estamos gobernados por el Fondo Monetario. Entonces qué decisión podés tener para hacer una patria para que la gente se sienta orgullosa de ser".

